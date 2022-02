Salernitana vs Milan … storie di ex

Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 19 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Scrivie pensi al trasferimento di Gattuso in rossonero nel ’99 e a Gipo Viani, che prima degli scudetti da allenatore del Diavolo inventò in Campania il ‘vianema’. Nella prima stagione in Serie A della ‘Bersagliera’ -1947-’48- vi erano i futuri calciatori dei ‘Casciavit’ Alberto Piccinini ed Elio Onorato (un campionato in Lombardia). Dei granata che nel 1990 tornavano tra i cadetti il capitano era Agostino Di Bartolomei, in precedenza tre stagioni aello.del 20 settembre 1998 si disputo alla seconda giornata, quella che vide l’esordio nel massimo campionato di Andres Guglielminpietro: 21 partite e quattro reti nel torneo del sedicesimo scudetto rossonero. Il match dell’Arechi andrà in scena nel giorno del ...