Salernitana-Milan 2-2, rossoneri frenano in vetta (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Salernitana e Milan pareggiano 2-2 nel match della 26esima giornata di Serie A. I rossoneri, primi con 56 punti, dopo la frenata contro il fanalino di coda hanno 2 lunghezze di vantaggio sull'Inter che ha 2 partite in meno e si appresta a ricevere il Sassuolo. Il Napoli, ora terzo con 53 punti, va a Cagliari. La Salernitana rimane ultima con 14 punti. Il Milan parte sul velluto e trova il gol al 5?. Percussione di Theo Hernandez che imbuca per Messias, sinistro preciso dal limite dell'area e 0-1. I rossoneri possono gestire la partita con tranquillità, ma si complicano la vita al 29?. Il Milan si espone alla ripartenza dei padroni di casa. Mazzocchi scappa sulla fascia destra e crossa, Djuric decolla e di testa offre a Bonazzoli, che insacca con una ...

