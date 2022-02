Real Madrid vs Alaves: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 19 febbraio 2022) Il Real Madrid cercherà di tornare a vincere oggi sabato 19 febbraio quando continuerà la sua campagna di La liga in casa contro l’Alaves, a rischio retrocessione. I Los Blancos sono attualmente in testa alla classifica, con quattro punti di vantaggio sul Siviglia, mentre l’Alaves occupa la diciottesima posizione, a quattro punti dalla sicurezza della diciassettesima, in vista della prossima serie di partite. Il calcio di inizio di Real Madrid vs Alaves è previsto alle 21 Anteprima della partita Real Madrid vs Alaves: a che punto sono le due squadre? Real Madrid Il Real Madrid è stato così impressionante nelle prime fasi del 2022, con cinque ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 19 febbraio 2022) Ilcercherà di tornare a vincere oggi sabato 19 febbraio quando continuerà la sua campagna di La liga in casa contro l’, a rischio retrocessione. I Los Blancos sono attualmente in testa alla classifica, con quattro punti di vantaggio sul Siviglia, mentre l’occupa la diciottesima posizione, a quattro punti dalla sicurezza della diciassettesima, in vista della prossima serie di partite. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Ilè stato così impressionante nelle prime fasi del 2022, con cinque ...

