Pensioni 2022, ultime: L’intervista a Ghiselli, l’uscita anticipata 42+10 mesi è salva? (Di sabato 19 febbraio 2022) Sono tanti i nostri lettori che ci chiedono insistentemente di sentire i sindacati al fine di togliersi un dubbio amletico: ‘Le proposte di uscita anticipata, Raitano, Tridico, ‘opzione tutti’, sono da considerarsi eventualmente aggiuntive alle misure di pensione anticipata insite nell’attuale Riforma Fornero o andrebbero a sostituirle? Nello specifico i lavoratori chiedono: ‘Passassero alcune misure, sarebbe comunque possibile, per chi si trovasse prossimo al raggiungimento dei requisiti, optare per l’uscita con 41 anni e 10 mesi se donne e 42 anni e 10 mesi se uomini al fine di non dover subire tagli dell’assegno?’ Abbiamo deciso di porre la domanda al segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli, per farlo, abbiamo inoltrato direttamente i dubbi sollevati dai lavoratori, ... Leggi su pensionipertutti (Di sabato 19 febbraio 2022) Sono tanti i nostri lettori che ci chiedono insistentemente di sentire i sindacati al fine di togliersi un dubbio amletico: ‘Le proposte di uscita, Raitano, Tridico, ‘opzione tutti’, sono da considerarsi eventualmente aggiuntive alle misure di pensioneinsite nell’attuale Riforma Fornero o andrebbero a sostituirle? Nello specifico i lavoratori chiedono: ‘Passassero alcune misure, sarebbe comunque possibile, per chi si trovasse prossimo al raggiungimento dei requisiti, optare percon 41 anni e 10se donne e 42 anni e 10se uomini al fine di non dover subire tagli dell’assegno?’ Abbiamo deciso di porre la domanda al segretario confederale della Cgil, Roberto, per farlo, abbiamo inoltrato direttamente i dubbi sollevati dai lavoratori, ...

Agenzia_Ansa : Nel 2020 l'Inps ha risparmiato in spesa per pensioni 1,1 miliardi a causa dell'eccesso di mortalità per Covid. E' q… - LaStampa : Pensioni: effetto Covid, l’Inps risparmia 1,1 miliardi - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Requisiti pensionamento 2022 e 2023: nessun adeguamento alla speranza di vit… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - INPS, pensioni più ricche da marzo: tutti i dettagli -… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Pagamento pensioni marzo 2022 in anticipo alle Poste: doppio aumento in arri… -