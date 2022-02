Pattinaggio artistico | Sui-Han conquistano l’oro nella splendida gara delle coppie a Pechino 2022! Azzurri fuori dalla top 10

Leggi su oasport

(Di sabato 19 febbraio 2022) Si chiude in nome del riscatto la meravigliosaolimpicadi. Dopo aver mancato per soli quarantatré centesimi il titolo a PyeongChang i cinesi Wenjin Sui-Cong Han hanno conquistato infatti per un’incollatura una meritata medaglia d’oro a2022 al termine di una prestazione a dir poco eccezionale. Un traguardo desiderato quattro, lunghissimi, anni, arrivato rischiando, andando all in, proponendo un elemento difficilissimo tentato dopo le magistrali performance dei diretti avversari. I padroni di casa infatti hanno inaugurato il programma snocciolando un quadruplo twist di grandissima qualità (livello 3) che ha portato in dote oltre dieci punti; una difficoltà che ha compensato anche l’unico neo della prova, il triplo salchow in parallelo, ...