Palermo-Turris 5-0 | rosa travolgenti al “Barbera” | calcio champagne e manita a Caneo

ILOVEPACALCIO : Palermo-Turris, Baldini: «Oggi ho avuto una risposta importante. Giallo Soleri? Sul 4-0 puoi evitare» - Ilovepalerm… - ILOVEPACALCIO : Palermo-Turris, Baldini: «Ho dei giocatori formidabili, non è semplice giocare con questa intensità» - Ilovepalermo… - OudAlmereCityFC : ???? Serie C: ?? Palermo FC 5-0 SS Turris Calcio ?? ?? Edoardo Soleri ('18-'19): ?? Invaller ? 16 min. ?? 1 goal ?? Gele… - ottopagine : Turris, è notte fonda: corallini travolti col finale di 5-0 a Palermo #TorredelGreco - Mediagol : Baldini: “Buona risposta dopo Foggia, Turris avversario ostico. In trasferta…” -

Parla Silvio Baldini . Il tecnico delè intervenuto in conferenza stampa al termine della pirotecnica vittoria ai danni della, battuta 5 - 0. ' C'è rammarico per le partite precedenti ma molto orgoglio per la prestazione - ...espulso Celesia (P): FINALE 5 - 0 Marcatori: 10 p.t. autogol Sbraga (P), 43 p.t. Floriano (P), 8 s.t. Brunori (P), 11 s.t. Luperini (P), 45 s.t. Soleri (P). Al 27 s.t. espulso Longo (...PALERMO – Roberto Floriano, attaccante del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro la Turris. La suqadra di Silvio Baldini si è imposta con il risultato finale ...Il Palermo si riscatta al Barbera. I rosanero annichiliscono la Turris con un perentorio 5-0 nella 28ma giornata del girone C della serie C e continuano a navigare nella zona play off della classifica ...