Novak Djokovic spacca in due gli Internazionali di Roma: la situazione (Di sabato 19 febbraio 2022) Il tennista non vaccinato, Novak Djokovic, non si è ancora presentato agli Internazionali di Roma, ma in Italia è già scoppiata la polemica. Il torneo, che si svolgerà dal 2 al 15 maggio, si è già scisso in due correnti di pensiero ben contraddistinte: c’è chi vorrebbe il serbo in campo e chi, invece, auspica la sua assenza seguendo l’esempio degli Australian Open. Andrea Costa e Valentina Vezzali, in questi primi screzi di un discorso che terrà certamente banco tra qualche settimana, sono i primi ad essersi confrontati apertamente sul numero uno del Ranking mondiale di tennis. È Costa contro Vezzali su Novak Djokovic Intervistato su 24 Mattino su Radio 24, Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, si è trovato in disaccordo con le dichiarazioni recentemente proferite da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) Il tennista non vaccinato,, non si è ancora presentato aglidi, ma in Italia è già scoppiata la polemica. Il torneo, che si svolgerà dal 2 al 15 maggio, si è già scisso in due correnti di pensiero ben contraddistinte: c’è chi vorrebbe il serbo in campo e chi, invece, auspica la sua assenza seguendo l’esempio degli Australian Open. Andrea Costa e Valentina Vezzali, in questi primi screzi di un discorso che terrà certamente banco tra qualche settimana, sono i primi ad essersi confrontati apertamente sul numero uno del Ranking mondiale di tennis. È Costa contro Vezzali suIntervistato su 24 Mattino su Radio 24, Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, si è trovato in disaccordo con le dichiarazioni recentemente proferite da ...

Advertising

fattoquotidiano : La sottosegretaria Vezzali apre le porte dell'Italia a Novak Djokovic - gparagone : Novak va avanti per la sua strada. E non vuole farsi 'tirare per la giacchetta'. Grande Rispetto per questo Guerrie… - repubblica : Novak Djokovic non si vaccina, Roland Garros e Wimbledon a rischio: 'Se questo è il prezzo lo pagherò' - Marco1999Busa : RT @Bluefidel47: Novak Djokovic è stato accolto a braccia aperte giovedì a Dubai. Il tanto discusso numero 1 serbo al mondo farà finalmente… - MyWorld5426 : RT @tempoweb: #Djokovic fa litigare anche la politica italiana @lefrasidiosho per #iltempodioshø -