MOVIOLA – Roma-Verona | Pellegrini protesta ma non c’è nulla con Ceccherini

Primo episodio da MOVIOLA al 75' di Roma-Verona, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Protesta Lorenzo Pellegrini per un contatto con Ceccherini in area: Pairetto fa giocare e il var non richiama il direttore di gara. Giusta la decisione di non concedere il calcio di rigore? C'è un contatto alto, fin troppo leggero, ma che sbilancia Pellegrini. Non è comunque un episodio da var: giusto non richiamare l'arbitro al monitor.

