LIVE Sci di fondo, 50 km tl Olimpiadi 2022 in DIRETTA: gara accorciata e partenza spostata! (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.25 Buongiorno amici di OA Sport. Sta succedendo di tutto oggi a Pechino. A causa del fortissimo vento e con la motivazione di tutelare la salute degli atleti, la giuria ha deciso di accorciare la 50 km tl a 30 km! La partenza inoltre è stata spostata dalle 7.00 alle 8.00. Orario, programma, Tv, streaming e startlist della 50 km maschile – La presentazione della 50 km maschile – La cronaca della sprint a coppie maschile di Pechino 2022 – La cronaca della 15 km a tecnica classica maschile – La rinuncia di De Fabiani alla 50 km Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 50 km maschile delle Olimpiadi di Pechino 2022, ultima gara del programma maschile a cinque cerchi ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.25 Buongiorno amici di OA Sport. Sta succedendo di tutto oggi a Pechino. A causa del fortissimo vento e con la motivazione di tutelare la salute degli atleti, la giuria ha deciso di accorciare la 50 km tl a 30 km! Lainoltre è stata spostata dalle 7.00 alle 8.00. Orario, programma, Tv, streaming e startlist della 50 km maschile – La presentazione della 50 km maschile – La cronaca della sprint a coppie maschile di Pechino– La cronaca della 15 km a tecnica classica maschile – La rinuncia di De Fabiani alla 50 km Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alladella 50 km maschile delledi Pechino, ultimadel programma maschile a cinque cerchi ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Team Event Olimpiadi 2022 in DIRETTA: partenza rinviata alle 4.00. Prossima decisione alle 3.30 -… - zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 slalom parallelo a squadre sci alpino: aggiornamenti in DIRETTA - #Pechino #slalom #parallelo… - Eurosport_IT : ? ANNULLATO IL PARALLELO A SQUADRE Non ci sono le condizioni meteo per gareggiare, gara rinviata a domani ?? Tutti… - sportli26181512 : Olimpiadi invernali, i risultati di oggi in diretta live: Penultima giornata di gare a Pechino. Rinviata la partenz… - zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 slalom parallelo a squadre sci alpino: aggiornamenti in DIRETTA - #Pechino #slalom #parallelo… -