Leao, grana Sporting: Milan pronto ad aiutare il portoghese / News (Di sabato 19 febbraio 2022) Il Milan si schiera con Rafael Leao. Il portoghese è in causa con lo Sporting Lisbona: in caso di condanna il Diavolo è pronto ad aiutarlo Leggi su pianetamilan (Di sabato 19 febbraio 2022) Ilsi schiera con Rafael. Ilè in causa con loLisbona: in caso di condanna il Diavolo èad aiutarlo

Advertising

PianetaMilan : #Leao, grana #SportingLisbona: #Milan pronto ad aiutare il portoghese / News #ACMilan #SempreMilan - MarcoTroiano8 : RT @MilanLiveIT: Le sirene inglesi non preoccupano il #Milan Secondo la #Gazzetta a marzo verrà annunciato il rinnovo di #Leao Prima biso… - MilanLiveIT : Le sirene inglesi non preoccupano il #Milan Secondo la #Gazzetta a marzo verrà annunciato il rinnovo di #Leao Pri… - CalcioPillole : #Milan, il rinnovo di #Leao è vicino: destinazione 2026 ma si aspetta il Tas per risolvere la grana con lo… - DenisBianco : RT @IlBuonFabio: Tutto pronto per il rinnovo di #Leao fino al 2026 con ingaggio da 4M a stagione più bonus. La grana del maxi risarcimento… -