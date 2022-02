Inter, c’è la data per il ritorno in campo di Gosens (Di sabato 19 febbraio 2022) Finalmente una notizia che i tifosi Interisti aspettavano da settimane. L’acquisto di Robin Gosens dall’Atalanta è sicuramente un colpo Interessante di mercato che siamo ansiosi di vedere in campo. Gosens Inter infortunio Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tedesco avrebbe recuperato completamente dall’infortunio e sarebbe ormai pronto a indossare gli scarpini. Non debutterà domani contro il Sassuolo ma è molto probabile che ci sarà per lui un posto in campo nella sfida di venerdì prossimo contro il Genoa. Francesco Canu Leggi su rompipallone (Di sabato 19 febbraio 2022) Finalmente una notizia che i tifosiisti aspettavano da settimane. L’acquisto di Robindall’Atalanta è sicuramente un colpoessante di mercato che siamo ansiosi di vedere ininfortunio Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tedesco avrebbe recuperato completamente dall’infortunio e sarebbe ormai pronto a indossare gli scarpini. Non debutterà domani contro il Sassuolo ma è molto probabile che ci sarà per lui un posto innella sfida di venerdì prossimo contro il Genoa. Francesco Canu

