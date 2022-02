Golf | Genesis Invitational 2022 | Niemann al comando | Molinari quarantaquattresimo

(Di sabato 19 febbraio 2022) Joaquinmantiene la testa del, al termine del secondo giro dell’evento sull’erba statunitense. Dopo un frangente da -8 con score totale di -16, il cileno si è imposto a discapito dei rivali proponendosi come il maggior indiziato al successo finale; considerando l’arrivo a metà della competizione americana, ilista classe ’88 dovrà esclusivamente amministrare il suo vantaggio sul padron di casa Cameron Young (-14). In terza piazza al momento Justin Thomas, con score complessivo di -11 a completare il podio con doppio marchio statunitense. L’azzurro Francescoha superato il taglio piazzandosi in quarantaquattresima posizione, attualmente facendo registrare un buon -2 con quattro birdie e tre bogey a caratterizzare la sua prestazione. In ...

Si è concluso nella notte italiana il secondo giro al Genesis Invitational, di scena in California con tutta la tradizione di cui è in possesso all'interno del PGA Tour. Al comando c'è il cileno ... Si è concluso il primo giro del Genesis Invitational di golf in California. Il nostro Francesco Molinari ha chiuso al 43° posto con uno score di 70 (-1) colpi. Non certo un risultato eccelso, visto ...