Gigi D’Alessio | la scoperta choc del tumore | “Inutile lottare | mi sono arreso” Il racconto straziante

Leggi su howtodofor

(Di sabato 19 febbraio 2022) Davanti alla malattia siamo tutti uguali e i personaggi famosi nonrisparmiati dal dolore e dalla sofferenza. E’ questo quello che il cantante, la cui vita non è costellata solo da successi ma, come tutti gli esseri umani, da ferite che rimarranno per sempre aperte nel suo cuore, ha lasciato intendere. Si, perchè suo fratello Pietro, dopo aver combattuto da vero guerriero contro il cancro ai polmoni incurabile che lo ha colpito, si è dovuto arrendere alla malattia. Purtroppo nel 2011 ilha preso il sopravvento e Pietro non ce l’ha fatta. Ildi“Ho provato di tutto per aiutarlo, credo che a volte diventiamo più cattivi della malattia, l’accanimento è ...