Fondazione Open, Cassazione: Renzi attacca la procura fiorentina, oggi vince la giustizia (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo la sentenza della Cassazione sul sequestro a Carrai, Renzi attacca la procura fiorentina L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo la sentenza dellasul sequestro a Carrai,laL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

SkyTG24 : Fondazione Open, la Cassazione annulla per la terza volta i sequestri a Marco Carrai - RaffaelePizzati : RT @RaffaelePizzati: Beh ... che la Cassazione per la 5a volta su 5 dica che sul caso #Open la procura di Firenze abbia agito illegittimame… - rosadineve : Per la terza volta la Cassazione dichiara illegittimi i sequestri a Carrai. Non sussiste neppure l'ipotesi astratta… - danieledv79 : RT @RaffaelePizzati: Beh ... che la Cassazione per la 5a volta su 5 dica che sul caso #Open la procura di Firenze abbia agito illegittimame… - guscabin : RT @Open_gol: Per uno dei difensori dell'imprenditore Marco Carrai la sentenza delle Cassazione farebbe sgretolare l'intero impianto accusa… -