Covid, la polizia blocca un corteo no green pass a Milano (Di sabato 19 febbraio 2022) Nel pomeriggio, a Milano, in piazza Leonardo da Vinci, circa 700 manifestanti no vax e contro il green pass , hanno aderito al presidio preavvisato dagli 'Studenti no green pass'. Pochi minuti dopo l'... Leggi su globalist (Di sabato 19 febbraio 2022) Nel pomeriggio, a, in piazza Leonardo da Vinci, circa 700 manifestanti no vax e contro il, hanno aderito al presidio preavvisato dagli 'Studenti no'. Pochi minuti dopo l'...

Advertising

Agenzia_Ansa : Spunta un video con un poliziotto che punta l'arma contro un automobilista, l'episodio è avvenuto ieri a Place de l… - giovannipollar9 : RT @localteamtv: Milano, tensione durante protesta No Pass, studenti bloccano v. Romagna e polizia interviene #studenti #nogreenpass #covi… - NiKRO76 : RT @localteamtv: Milano, tensione durante protesta No Pass, studenti bloccano v. Romagna e polizia interviene #studenti #nogreenpass #covi… - ParliamoDiNews : Dal blocco dei conti agli ultrasuoni: le misure contro i No vax nel mondo #australia #canada #covid-19 #greenpass… - PattiGiuliani : RT @BluDiChina: La polizia canadese vi prende a pugni e calci in 3 contro 1 per il vostro bene, per non farvi più cadere in tentazioni demo… -