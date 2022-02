Bollettino 19 febbraio, contagi e ricoveri in discesa ma non i decessi: 3° dose e mortalità, ecco i dati (Di sabato 19 febbraio 2022) Continua il lento ma costante miglioramento della situazione epidemiologica dell'Italia. Ormai il numero di nuovi casi di Covid lascia il tempo che trova, dato che i tamponi sono scesi addirittura sotto i 500mila (senza significativi cambiamenti del tasso di positività, che resta sempre in doppia cifra), ma gli altri indicatori della pandemia testimoniano una situazione che sta evolvendo in maniera positiva. Il Bollettino di oggi, sabato 19 febbraio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 50.534 contagiati, 84.767 guariti e 252 morti a fronte di 492.045 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 10,3% (-0,2 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario, la pressione continua a scendere: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -561 (13.387 posti letto attualmente ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Continua il lento ma costante miglioramento della situazione epidemiologica dell'Italia. Ormai il numero di nuovi casi di Covid lascia il tempo che trova, dato che i tamponi sono scesi addirittura sotto i 500mila (senza significativi cambiamenti del tasso di positività, che resta sempre in doppia cifra), ma gli altri indicatori della pandemia testimoniano una situazione che sta evolvendo in maniera positiva. Ildi oggi, sabato 19, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 50.534ati, 84.767 guariti e 252 morti a fronte di 492.045 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 10,3% (-0,2 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario, la pressione continua a scendere: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -561 (13.387 posti letto attualmente ...

