All Star Game NBA 2022 | la spettacolare schiacciata di Gianmarco Tamberi – VIDEO

Gianmarco Tamberi ha dimostrato di saper volare molte volte nella sua vita. Qualche mese fa a Tokyo lo ha fatto per andarsi a prendere la medaglia d'oro del salto in alto, questa notte, invece, è volato sopra il canestro nel "Celebrity Match", che apriva la tre giorni dell'All Star Game NBA 2022. Una schiacciata clamorosa quella di Gimbo, al volo con una mano dopo l'errore di un compagno di squadra. Un gesto atletico davvero impressionante per il campione olimpico, grandissimo appassionato di pallacanestro ed anche ottimo giocatore.

