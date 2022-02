Addio Augusto, il pioniere delle radio libere: aveva fondato lui la prima emittente di Chiaravalle (Di sabato 19 febbraio 2022) Chiaravalle - Augusto Giambartolomei è volato in cielo, nell'etere che tanto lo aveva incuriosito e appassionato. aveva 70 anni e da qualchetempo il suo fisico era minato da un nemico subdolo. Augusto ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 19 febbraio 2022)Giambartolomei è volato in cielo, nell'etere che tanto loincuriosito e appassionato.70 anni e da qualchetempo il suo fisico era minato da un nemico subdolo....

