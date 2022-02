Spacciavano anche “droga dello stupro”, arrestati due pusher (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un vero e proprio “market della droga”, dove si vendeva cocaina, marijuana, hashish e anche la cosiddetta “droga dello stupro”, è stato scoperto dai finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Pozzuoli (Napoli) che hanno sequestrato 1,3 kg di sostanza stupefacente e arrestato due pusher. Le indagini sono scattate dopo il ritrovamento di diverse dosi di cocaina e di 490 euro in contanti addosso a un giovane sottoposto a controlli tra una “piazza di spaccio” in località Licola e un casolare abbandonato di Pozzuoli. Nella vettura i militari hanno anche trovato un proiettile calibro 9. Nel corso della perquisizione eseguita nel casolare sono stati poi sequestrati 646 grammi di hashish, 516 di cocaina, 150 grammi di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un vero e proprio “market della”, dove si vendeva cocaina, marijuana, hashish ela cosiddetta “”, è stato scoperto dai finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Pozzuoli (Napoli) che hanno sequestrato 1,3 kg di sostanza stupefacente e arrestato due. Le indagini sono scattate dopo il ritrovamento di diverse dosi di cocaina e di 490 euro in contanti addosso a un giovane sottoposto a controlli tra una “piazza di spaccio” in località Licola e un casolare abbandonato di Pozzuoli. Nella vettura i militari hannotrovato un proiettile calibro 9. Nel corso della perquisizione eseguita nel casolare sono stati poi sequestrati 646 grammi di hashish, 516 di cocaina, 150 grammi di ...

