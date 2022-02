Simone muore solo. La madre non ha il Covid ma le impediscono di vederlo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Simone, a soli 23 anni, condannato a morire da solo nel letto di un ospedale. E non è l’unico caso. Simone Benvenuti FacebookPerdere un figlio – specialmente se molto giovane – è sempre una tragedia inenarrabile. Non avere neppure il conforto dell’ultimo saluto, rende il tutto ancora più insopportabile. “Mi è morto da solo. Ci hanno vietato l’ingresso e Simone non ha neanche potuto ricevere i nostri ultimi abbracci” – le parole di Rosalia De Caro, la madre di Simone Benvenuti, il 23enne scomparso domenica 23 gennaio all’ospedale di Torregalli a Firenze. Il giovane è morto solo, nel suo letto di ospedale, senza che i familiari potessero confortarlo nelle sue ultime ore di vita. La pandemia di Covid ha influenzato parecchio tutto il ... Leggi su formatonews (Di venerdì 18 febbraio 2022), a soli 23 anni, condannato a morire danel letto di un ospedale. E non è l’unico caso.Benvenuti FacebookPerdere un figlio – specialmente se molto giovane – è sempre una tragedia inenarrabile. Non avere neppure il conforto dell’ultimo saluto, rende il tutto ancora più insopportabile. “Mi è morto da. Ci hanno vietato l’ingresso enon ha neanche potuto ricevere i nostri ultimi abbracci” – le parole di Rosalia De Caro, ladiBenvenuti, il 23enne scomparso domenica 23 gennaio all’ospedale di Torregalli a Firenze. Il giovane è morto, nel suo letto di ospedale, senza che i familiari potessero confortarlo nelle sue ultime ore di vita. La pandemia diha influenzato parecchio tutto il ...

Ultime Notizie dalla rete : Simone muore Genova, trovato un raro "granchio crocifisso" ma è morto all'Acquario dopo 5 giorni A recuperarlo è stato Simone Orecchia, pescatore della Cooperativa Pescatori Boccadasse, con un tramaglio per aragoste. Il pescatore ha notato la particolarità dell'animale e ha avvisato i biologi ...

Muore a 67 anni la maestra Ada Faia "Tutti coloro che hanno conosciuto Ada in questi decenni la ricordano come una persona e un'insegnante speciale - ha commentato il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai - , sempre solare, ...

Simone muore solo. La madre non ha il Covid ma le impediscono di vederlo Formatonews san simone Per la rubrica "Tutti i Santi giorni" del 18 febbraio, San Simeone I di Gerusalemme. Lutto per la scomparsa di Enzo Ventimiglia, morto in un incidente stradale a soli 31 anni. La sua auto è finita ...

Ex maestra muore sola in casa, il corpo scoperto dopo un mese Ada era andata in pensione nel 2018, dopo 41 anni di insegnamento nella scuola d'infanzia 'Ilaria Alpi' di Oste, una frazione di Montemurlo. Dispiace sapere che Ada sia morta da sola, anche se nessuna ...

