Salta l' intervista di Elettra Lamborghini a ' Belve' La conduttrice Fagnani | ' Voleva sapere le domande prima'

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Stasera messa in onda al fil di cotone per lapuntata della seconda edizione di, il venerdì in seconda serata su Rai2, che parte con stop and go per la polemica con...

Perchè allora questa decisione da parte della Lamborghini, che cosa diceva? ' 'Non c'erano dati sensibili, ed era un'fresca e simpatica. Mi dispiace per lei e per la Rai perchè era era ...anche il secondo sabato lavorativo in Fca: domani gli operai non varcheranno i cancelli dello ... il ministro Giorgetti, che ieri in un'a "Il Sole 24 Ore" ha annunciato: "L'idea è ...Questa sera ci doveva essere Elettra Lamborghini e invece l’intervista è saltata, al suo posto c’è Paola Ferrari. Belve: il caso Elettra Lamborghini Dopo il successo della scorsa stagione (in cui sono ...E' successo che per l'intervista - spiega Fagnani - l'agente di Elettra Lambroghini mi ha chiesto le domande prima e poi di vedere la puntata. Io ovviamente dico di no, come faccio sempre e per ...