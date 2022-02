Pechino 2022, Tas conferma esclusione iraniano Shemshaki per doping (Di venerdì 18 febbraio 2022) E’ stata confermata dalla divisione antidoping del Tas l’esclusione dalle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 dello sciatore iraniano Hossein Saveh Shemshaki, risultato positivo ad un metabolita del deidroclorometil (categoria testosterone) durante un controllo nella giornata del 7 febbraio. Le controanalisi effettuate cinque giorni dopo hanno poi confermato la positività. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) E’ statata dalla divisione antidel Tas l’dalle Olimpiadi invernali didello sciatoreHossein Saveh, risultato positivo ad un metabolita del deidroclorometil (categoria testosterone) durante un controllo nella giornata del 7 febbraio. Le controanalisi effettuate cinque giorni dopo hanno poito la positività. SportFace.

