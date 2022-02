Pechino 2022, biathlon: J.Boe domina la mass start, un grande Windisch chiude quinto (Di venerdì 18 febbraio 2022) Johannes Boe vince, anzi, domina la mass start maschile, gara che chiude il programma del biathlon ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Il fuoriclasse norvegese, nonostante i quattro errori al poligono, vince per dispersione davanti allo svedese Martin Ponsiluoma e al norvegese Vetle Sjastad Christiansen rispettivamente medaglia d’argento e medaglia di bronzo. grande risultato per Dominik Windisch, l’azzurro chiude al quinto posto e si conferma specialista di questo format di gara. Niente da fare per Lukas Hofer, ventisettesimo al traguardo con quasi cinque minuti di ritardo dalla vetta. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Pechino 2022: IL PROGRAMMA ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Johannes Boe vince, anzi,lamaschile, gara cheil programma delai Giochi Olimpici invernali di. Il fuoriclasse norvegese, nonostante i quattro errori al poligono, vince per dispersione davanti allo svedese Martin Ponsiluoma e al norvegese Vetle Sjastad Christiansen rispettivamente medaglia d’argento e medaglia di bronzo.risultato per Dominik, l’azzurroalposto e si conferma specialista di questo format di gara. Niente da fare per Lukas Hofer, ventisettesimo al traguardo con quasi cinque minuti di ritardo dalla vetta. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: IL PROGRAMMA ...

