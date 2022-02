Milano, 25enne accoltellato in una rissa fuori da un pub: arrestato il presunto aggressore. Era uscito dal carcere da poche settimane (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un cittadino dominicano di 26 anni, Juan Ramon A., è stato arrestato per aver accoltellato all’addome un 25enne ghanese durante una rissa in un parcheggio a Rescaldina, in provincia di Milano. È accaduto sabato 12 febbraio intorno alle tre di notte, quando i due – in compagnia di alcuni amici – si sono incrociati in un pub. Secondo quanto riferisce MilanoToday, il 26enne ha colpito con uno schiaffo da dietro la vittima, che ha chiesto spiegazioni. Una volta usciti dal locale, dalle parole i due sono passati alle mani e il 25enne è stato aggredito da tre persone. Poi la coltellata e la fuga con la macchina nella quale sono state trovate poi evidenti tracce di sangue. Tracce riscontrate poi anche sulle scarpe e sul giubbotto di Juan A., i cui indumenti sono stati tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un cittadino dominicano di 26 anni, Juan Ramon A., è statoper averall’addome unghanese durante unain un parcheggio a Rescaldina, in provincia di. È accaduto sabato 12 febbraio intorno alle tre di notte, quando i due – in compagnia di alcuni amici – si sono incrociati in un pub. Secondo quanto riferisceToday, il 26enne ha colpito con uno schiaffo da dietro la vittima, che ha chiesto spiegazioni. Una volta usciti dal locale, dalle parole i due sono passati alle mani e ilè stato aggredito da tre persone. Poi la coltellata e la fuga con la macchina nella quale sono state trovate poi evidenti tracce di sangue. Tracce riscontrate poi anche sulle scarpe e sul giubbotto di Juan A., i cui indumenti sono stati tra ...

