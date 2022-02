Milan | indizio da Sanches e le ultime della vigilia | PM Video

(Di venerdì 18 febbraio 2022)di Salernitana-, partita valida per la 26^ giornata di Serie A. Campionato, ma anche calciomercato: Renatostrizza l'occhio ai rossoneri. Il punto in questodel nostro Stefano Bressi

Advertising

PianetaMilan : #CALCIOMERCATO #MILAN TOP NEWS – #Pioli in conferenza, indizio di #RenatoSanches #ACMilan #SempreMilan - DbossVinay1 : RT @PianetaMilan: #Milan, #RematoSanches lancia l’indizio social: gli piace vedersi rossonero #ACMilan #SempreMilan - PianetaMilan : #Milan, #RematoSanches lancia l’indizio social: gli piace vedersi rossonero #ACMilan #SempreMilan - MilanPress_it : Indizio per un altro rinnovo? ?? #Milan #Leao #TheoHernandez - infoitsport : Milan, pronto il doppio colpo: l’indizio social è inequivocabile (FOTO) -

Ultime Notizie dalla rete : Milan indizio

L'ex attaccante di Inter,e Monza, assieme al suo attuale tecnico Vincenzo Montella , è ... a sorpresa, ha dato un importantesu dove il nativo di Palermo potrebbe giocare la prossima ...Si parla molto del futuro di Leao, che è in trattativa con ilper rinnovare: intanto lui sui social lancia un. La stagione 2021/2022 si sta rivelando quella della consacrazione di Rafael Leao , finalmente continuo nel rendimento e davvero decisivo. ...Una prova concreta del fatto che il giocatore gradirebbe la destinazione Milan e che probabilmente la situazione è già ben avviata. Un indizio che non deve comunque illudere oltremodo la tifoseria, ...Il Milan, che è in piena lotta per il titolo, pensa sia al presente che al futuro con i rinnovi di contratto all’ordine del giorno, programmando però anche le prossime mosse per l’estate. Dai ...