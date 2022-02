Meteo Roma del 18-02-2022 ore 19:15 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Meteo bene ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino nubi basse su Pianura Padana e Liguria sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio persistono addensamenti sugli stessi settori con possibili pioviggini in Liguria soleggiato altrove tra la sera e notte numero sitano su tutte le regioni con piogge in arrivo al nord ovest al centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni neve nubi basse su Toscana Umbria e coste del Lazio al pomeriggio ancora tempo asciutto con nuvolosità irregolare soleggiato in Abruzzo in ancora tempo stabile ma con presenza di nuvolosità bassa maggiori aperture tra Marche e Abruzzo al sud Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni locali addensamenti in campagna al pomeriggio ancora c’è di soleggiati su tutti i settori qua in campagna in serata si rinnovano condizioni di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 febbraio 2022)bene ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino nubi basse su Pianura Padana e Liguria sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio persistono addensamenti sugli stessi settori con possibili pioviggini in Liguria soleggiato altrove tra la sera e notte numero sitano su tutte le regioni con piogge in arrivo al nord ovest al centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni neve nubi basse su Toscana Umbria e coste del Lazio al pomeriggio ancora tempo asciutto con nuvolosità irregolare soleggiato in Abruzzo in ancora tempo stabile ma con presenza di nuvolosità bassa maggiori aperture tra Marche e Abruzzo al sud Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni locali addensamenti in campagna al pomeriggio ancora c’è di soleggiati su tutti i settori qua in campagna in serata si rinnovano condizioni di ...

Advertising

franonesiste : Domenica e Lunedì saremmo dovuti andare a Roma. Non siamo andati, per via del meteo (e altro). Lunedì mia madre è r… - MeteoGiuliacci : Meteo ROMA, assaggio di PRIMAVERA, ma presto torna la PIOGGIA: - MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma - Affaritaliani : Meteo 19 febbraio: cielo coperto e sole scarso, per fortuna farà quasi caldo - SkyTG24 : Meteo a #Roma: le previsioni di oggi 18 febbraio -