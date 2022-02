Marrucco: “Koulibaly è un campione dentro e fuori dal campo” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Marrucco: ” Koulibaly con lo Scudetto? Ieri, è stato perfetto. E’ un giocatore fortissimo, un campione dentro e fuori dal campo”Su Radio Kiss Kiss Napoli, nell’appuntamento pomeridiano di Radio Goal, è intervenuto l’avvocato e procuratore sportivo Fulvio Marrucco. Queste le sue parole sul Napoli, su Koulibaly ed altro: SU CAGLIARI – NAPOLI “Trasferta difficile a Cagliari? Non siamo molto amati dai tifosi cagliaritani. Li ho sentiti urlare: ‘Noi non siamo napoletani!’ prima di una partita che giocarono in Serie B. Il tutto si ricollega a quel famoso spareggio tra Cagliari e Piacenza, giocato a Napoli. -afferma Marrucco – Per questo motivo, due giocatori legatissimi alla piazza, Cossu, che allora io assistevo, e Barella, hanno ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 18 febbraio 2022): ”con lo Scudetto? Ieri, è stato perfetto. E’ un giocatore fortissimo, undal”Su Radio Kiss Kiss Napoli, nell’appuntamento pomeridiano di Radio Goal, è intervenuto l’avvocato e procuratore sportivo Fulvio. Queste le sue parole sul Napoli, sued altro: SU CAGLIARI – NAPOLI “Trasferta difficile a Cagliari? Non siamo molto amati dai tifosi cagliaritani. Li ho sentiti urlare: ‘Noi non siamo napoletani!’ prima di una partita che giocarono in Serie B. Il tutto si ricollega a quel famoso spareggio tra Cagliari e Piacenza, giocato a Napoli. -afferma– Per questo motivo, due giocatori legatissimi alla piazza, Cossu, che allora io assistevo, e Barella, hanno ...

