Mahmood e Blanco da Brividi anche in radio | le canzoni più trasmesse di Sanremo 2022

(Di venerdì 18 febbraio 2022)sono i più trasmessi incon il brano vincitore del Festival diè infatti la canzone più trasmessa inin questo momento. Il podio è tutto sanremese e rispecchia, in parte, la reale classifica di gradimento finale, con un’eccezione: La Rappresentante di Lista. Al primo posto dei brani più trasmessi inin Italia c’èdi. Sul podio, poi, Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista e O Forse Sei Tu di Elisa. Assente dal podio dei più trasmessi Gianni Morandi, presente invece sul podio di. Non sono questi questi i brani più trasmessi inda...

Advertising

RollingStoneita : ‘Brividi’ globali: Mahmood e Blanco ora sono nella Top 20 mondiale - rtl1025 : ?? Un momento speciale per @Mahmood_Music e #Blanco: la loro è la canzone più radiofonica di #Sanremo2022 secondo gl… - rtl1025 : ?? 'Siamo tipo Goku e Vegeta, la fusione' ?? @Mahmood_Music e #Blanco raccontano le armonie di #Brividi ??… - Liliwhities : RT @RadioItalia: La coppia regina di Sanremo 2022 Mahmood & Blanco continua a rimanere salda in vetta alla classifica dei brani più trasmes… - comunqueeandare : RT @SpotifydataITA: Aggiornamento ascolti (17/02) Dopo 15 giorni consecutivi, 'Brividi' di @Mahmood_Music e Blanco scende sotto il milione… -

Ultime Notizie dalla rete : Mahmood Blanco

Altre notizie su:Inutile dirlo, a guidare la classifica sonocon "Brividi" , che già nelle ore successive al primo passaggio sul palco dell'Ariston aveva debuttato tra le posizioni di rilievo della ...La coppia regina di Sanremo 2022 Mahmood & Blanco continua a rimanere salda in vetta alla classifica EarOne dei brani più trasmessi in radio. La top ten è quasi totalmente occupata da canzoni ...A toglierlo dall’imbarazzo ci pensa Mahmood: “Non parliamo di queste cose ... Anche per l’entusiasta e scatenato Blanco non dev’essere facile barcamenarsi. E così si lascia sfuggire un “Alti e bassi” ...