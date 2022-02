La terza via europea e le cyberwar del futuro (Di venerdì 18 febbraio 2022) Come si sta muovendo l’Unione europea sull’intelligenza artificiale? Prova a rispondere alla domanda, ma non solo a questa, la terza puntata del podcast Back to the Future of AI, che nei primi due episodi aveva esplorato le opportunità di questa tecnologia, alle basi della rivoluzione industriale del prossimo decennio. Con la professoressa dell’Università di Bologna Paola Manes, la corrispondente di Politico Europe, Melissa Heikkilä, e Giulia Pastorella, direttrice delle relazioni istituzionali con l’Ue di Zoom. Con l’«Artificial Intelligence Act» la commissione europea ha proposto una ripartizione dell’AI in quattro livelli di rischio. Al primo, quello colpito da un divieto di utilizzo, si trova la tecnologia che può attentare ai diritti fondamentali dell’uomo. Sono i sistemi e le applicazioni che manipolano il comportamento umano ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 18 febbraio 2022) Come si sta muovendo l’Unionesull’intelligenza artificiale? Prova a rispondere alla domanda, ma non solo a questa, lapuntata del podcast Back to the Future of AI, che nei primi due episodi aveva esplorato le opportunità di questa tecnologia, alle basi della rivoluzione industriale del prossimo decennio. Con la professoressa dell’Università di Bologna Paola Manes, la corrispondente di Politico Europe, Melissa Heikkilä, e Giulia Pastorella, direttrice delle relazioni istituzionali con l’Ue di Zoom. Con l’«Artificial Intelligence Act» la commissioneha proposto una ripartizione dell’AI in quattro livelli di rischio. Al primo, quello colpito da un divieto di utilizzo, si trova la tecnologia che può attentare ai diritti fondamentali dell’uomo. Sono i sistemi e le applicazioni che manipolano il comportamento umano ...

