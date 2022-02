La mamma di Federica Brignone contro Sofia Goggia è egocentrica e non è un’amica di mia figlia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Maria Rosa Quario ex sciatrice azzurra e madre di Federica Brignone, è intervenuta così al Tg Zero di Radio Capital, dopo gli argenti olimpici a Pechino della figlia nel gigante e della Goggia in libera. ««Sofia Goggia è molto egocentrica. Ha una determinazione impressionante ma il suo infortunio non era così grave perchè è tornata Leggi su gossivip.myblog (Di venerdì 18 febbraio 2022) Maria Rosa Quario ex sciatrice azzurra e madre di, è intervenuta così al Tg Zero di Radio Capital, dopo gli argenti olimpici a Pechino dellanel gigante e dellain libera. ««è molto. Ha una determinazione impressionante ma il suo infortunio non era così grave perchè è tornata

Advertising

federica_hanker : mamma mia che bellezza...e che sguardo! - ndreabellini : Dopo “Davanti a quale prova mi ha messo la vita?” capisco le ragioni della mamma della Brignone… - thesilence_boy : RT @chilhavistorai3: Rintracciato dalla polizia a Berlino, sta bene, l’uomo marchigiano scomparso il 13 febbraio in Germania. Un abbraccio… - Reha_zen : RT @chilhavistorai3: Rintracciato dalla polizia a Berlino, sta bene, l’uomo marchigiano scomparso il 13 febbraio in Germania. Un abbraccio… - MagicBegood89 : RT @chilhavistorai3: Rintracciato dalla polizia a Berlino, sta bene, l’uomo marchigiano scomparso il 13 febbraio in Germania. Un abbraccio… -