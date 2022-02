L'8 marzo a Roma un corso per giornalisti organizzato da FIPAV in collaborazione con USSI Roma e ODG Lazio (Di venerdì 18 febbraio 2022) ... Presidente nazionale USSI; Simona Rolandi , Rai Sport; Gian Luca Pasini , Gazzetta dello Sport; ... https://formazionegiornalisti.it/ Generali Leggi su federvolley (Di venerdì 18 febbraio 2022) ... Presidente nazionale; Simona Rolandi , Rai Sport; Gian Luca Pasini , Gazzetta dello Sport; ... https://formazione.it/ Generali

Advertising

FNInfermieri : ?? Agli Stati Generali della Comunicazione per la Salute in programma il 4 e 5 marzo a Roma, #FNOPI presente con una… - OptaPaolo : 90+ - Quello di Kylian #Mbappé è solo il secondo gol decisivo per la vittoria subito dal Real Madrid oltre il 90° m… - PrismaNewslett1 : RT @PrismaNewslett1: Roma Lido, sit-in davanti la stazione di Acilia: “Vogliamo almeno due treni entro fine marzo” - Federvolley : ?? ??? L’8 marzo a #Roma un corso per giornalisti dal titolo “Sport e valori: il Volley e chi lo racconta”, organizza… - mari_balocco : Dal 14 al 16 marzo vado in gita a Roma, ma il 15 esce “il cuore é un organo” (quindi quel giorno dovrebbe arrivarmi… -