J-Ax, insieme ai ragazzi della scuola occupata: «Siete una generazione speciale» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il rapper è stato ospite del Liceo Regina Margherita, a Torino, in protesta per la morte degli studenti Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci, deceduti durante uno stage: «Ai miei tempi l'autogestione era, salvo rari casi, una scusa per non fare nulla. Oggi i giovani sono diversi e noi adulti dovremmo dargli una mano. Perché le loro lotte sono anche per noi»

