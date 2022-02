I 5 Stelle e quella promessa rimangiata sui referendum (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nel contratto con la Lega c'era la volontà di abbassare il quorum e istituire il referendum propositivo. Dopo una prima approvazione alla Camera, il Movimento ha dimenticato la sua battaglia Leggi su ilgiornale (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nel contratto con la Lega c'era la volontà di abbassare il quorum e istituire ilpropositivo. Dopo una prima approvazione alla Camera, il Movimento ha dimenticato la sua battaglia

