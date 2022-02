“Hai combinato un disastro”. GF Vip, Alex Belli furioso con Delia Duran: si scopre nella notte (Di venerdì 18 febbraio 2022) La punta di ieri ha portato alla rottura degli equilibri nella casa del GF Vip, Soleil Sorge ha detto definitivamente addio ad Alex Belli tra accuse e polemiche da parte delle opinioniste. A far scattare Soleil alcuni comportamenti dell’attore. “Quando ho capito che non è possibile avere l’amicizia per quella che ora… Perché tu dici di volerlo nascondere e lei vuole che tu lo nascondi, sennò ci soffre. Il loro è tutto tranne che un amore libero. Io ho chiuso”. A sostegno dell’ex Uomini e Donne era arrivata anche Sonia Bruganelli che, dal primo giorno, ha dimostrato di simpatizzare per lei. Rivolgendosi ad Alex Belli ha detto. “Tu fai finta! Ti ho visto buttato addosso a lei piangendo mentre dormiva. Un momento di intimità che con marito penso di aver avuto due volte”. Parole che al GF Vip non sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) La punta di ieri ha portato alla rottura degli equilibricasa del GF Vip, Soleil Sorge ha detto definitivamente addio adtra accuse e polemiche da parte delle opinioniste. A far scattare Soleil alcuni comportamenti dell’attore. “Quando ho capito che non è possibile avere l’amicizia per quella che ora… Perché tu dici di volerlo nascondere e lei vuole che tu lo nascondi, sennò ci soffre. Il loro è tutto tranne che un amore libero. Io ho chiuso”. A sostegno dell’ex Uomini e Donne era arrivata anche Sonia Bruganelli che, dal primo giorno, ha dimostrato di simpatizzare per lei. Rivolgendosi adha detto. “Tu fai finta! Ti ho visto buttato addosso a lei piangendo mentre dormiva. Un momento di intimità che con marito penso di aver avuto due volte”. Parole che al GF Vip non sono ...

