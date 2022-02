Governo battuto sul tetto all’uso del contante | l’ironia di Cottarelli | “Bravi Avanti col nero”

(Di venerdì 18 febbraio 2022) MILANO – “suldelche doveva scendere da 2000 a 1000 euro. Si vede che qualcuno pensa che 1000 euro siano troppo poco per fare la spesa.col”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo(foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

CottarelliCPI : Governo battuto sul tetto all'uso del contante che doveva scendere da 2000 a 1000 euro. Si vede che qualcuno pensa… - eziomauro : Milleproroghe, governo battuto sul tetto al contante: il blitz del centro-destra lo riporta a 2mila euro… - stefaniarovai : RT @CottarelliCPI: Governo battuto sul tetto all'uso del contante che doveva scendere da 2000 a 1000 euro. Si vede che qualcuno pensa che 1… - mezcalio : RT @CottarelliCPI: Governo battuto sul tetto all'uso del contante che doveva scendere da 2000 a 1000 euro. Si vede che qualcuno pensa che 1… - enrico_farda : RT @luciano55321084: MILLEPROROGHE Draghi da Mattarella, poi la strigliata ai partiti: così non va, i voti siano garantiti Governo battuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo battuto

Un altro emendamento su cui ilè statoè quello sull'Ilva di Taranto. L'articolo 21 del milleproroghe prevedeva lo spostamento di 575 milioni di euro dalle bonifiche dello ...... ma ha conservato in capo alcentrale la programmazione e la definizione delle scelte ... Le autorizzazioni ai nuovi impianti, rilasciate senza alcuna programmazione e a sprondal ...Draghi sceglie la linea dura con i partiti dopo un’altra battuta d’arresto per il governo, battuto quattro volte in commissione sul decreto Milleproroghe. “Vanno garantiti i voti in Parlamento oppure ...Salvo un paio di testate non so se più distratte o più previdenti, in controtendenza rispetto alle esagerazioni delle altre, i giornali sono pieni della crisi di nervi alla quale avrebbe ceduto Mario ...