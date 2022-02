GFVip, Cecilia Rodriguez contro Delia Duran: «Noi sudamericani non siamo tutti così» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Cecilia Rodriguez contro Delia Duran. La sorella di Belen Rodriguez, ex protagonista dell’Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip, su Instagram si è scagliata contro la collega showgirl Delia Duran, attualmente reclusa nel reality condotto da Alfonso Signorini: «Noi sudamericani non siamo così». GFVip, Cecilia Rodriguez contro Delia Duran Cecilia Rodriguez risponde alle domande dei follower sul social mentre passeggia sulla neve a Trento e specifica che, pur avendo partecipato a due reality, non li segue particolarmente. A infastidirla però le ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 18 febbraio 2022). La sorella di Belen, ex protagonista dell’Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip, su Instagram si è scagliatala collega showgirl, attualmente reclusa nel reality condotto da Alfonso Signorini: «Noinon».risponde alle domande dei follower sul social mentre passeggia sulla neve a Trento e specifica che, pur avendo partecipato a due reality, non li segue particolarmente. A infastidirla però le ...

