Gf Vip | Alex-Delia-Soleil | il Grande Bluff!

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Ormai è cosa nota che il buon Alfonso e tutti gli autori del Gf Vip, puntino molto sul teatrino tra. Ne è la prova l’esperimento che il conduttore ha voluto fare durante l’ultima diretta. Peccato per lui che tutto si sia rivelato un bluff. Ormai nessuno crede più a nulla da ciò che esce dalla bocca dei tre compari. Ma ecco cosa è successo nell’ultima diretta! Continua la sceneggiata traNon c’è limite al peggio. Anche nell’ultima diretta il buon Alfonso ha dato ampio spazio a quella che ormai viene definita la sceneggiata del secolo. ProtagonistiBelli,Duran eSorge. Ormai non se ne può più, ma il conduttore e gli autori del Gf Vp continuano imperterriti a puntare sul ...

Al centro della quarantaduesima puntata del Grande Fratello, c'è stato, ancora una volta, i l triangolo formato daBelli, Delia Duran e Soleil Sorge . Dopo un riavvicinamento da parte dei Belli , suggellato con momenti di intimità per la coppia , la ...Delia era molto interessata dal momento che cerca di stare conil più possibile. GF, la confidenza di Lulù su Manuel A un certo punto la Princess, che non ha nascosto il suo imbarazzo, è ...Ieri sera puntata difficile per Alessandro Basciano. Dopo lo scatto d'ira avuto nel pomeriggio da parte del vippone nei confronti di Alex Belli, nè Alfonso Signorini nè la produzione del Gf Vip hanno ...La Princess ha raccontato come consumava con il ragazzo dentro la casa e si è nascosta sotto la coperta per non farsi sentire Al Grande Fratello Vip Lulù viene ripresa dalla regia mentre confida ad ...