Genoa, infortunio per Criscito: lesione muscolare per il capitano rossoblu (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nuovi problemi fisici in casa Genoa per il capitano Domenico Criscito, vittima di una lesione muscolare che impedirà al terzino sinistro di scendere in campo a Venezia e molto probabilmente anche contro l’Inter. Un periodo di stagione molto travagliato per Criscito, tornato a disposizione con la Salernitana dopo uno stop piuttosto lungo acuito e prolungato anche dal Covid, che aveva impedito la miglior riabilitazione possibile. Ad ogni modo non mancano le alternative sulla sinistra al tecnico Blessin, che potrà contare su Vasquez, Cambiaso, Calafiori e Czyborra. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nuovi problemi fisici in casaper ilDomenico, vittima di unache impedirà al terzino sinistro di scendere in campo a Venezia e molto probabilmente anche contro l’Inter. Un periodo di stagione molto travagliato per, tornato a disposizione con la Salernitana dopo uno stop piuttosto lungo acuito e prolungato anche dal Covid, che aveva impedito la miglior riabilitazione possibile. Ad ogni modo non mancano le alternative sulla sinistra al tecnico Blessin, che potrà contare su Vasquez, Cambiaso, Calafiori e Czyborra. SportFace.

