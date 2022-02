Furti in casa durante il lockdown. Indagate 14 persone (Di venerdì 18 febbraio 2022) Concluse le indagini del personale del Commissariato di Martina Franca, coordinate dalla Procura della Repubblica di Taranto, per individuare i responsabili di Furti e di spaccio di droga, avvenuti nel comune della Valle d’Itria anche durante il periodo di “lockdown” dovuto all’emergenza sanitaria. Gli investigatori, raccolti numerosi elementi probatori a carico di 14 persone, hanno notificato loro il provvedimento di avviso conclusione indagini in quanto ritenuti presunti responsabili a vario titolo di furto in appartamento, rapina e spaccio di sostanze stupefacenti (due per furto in abitazione e rapina e 12 di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso). L’attività d’indagine è partita nel dicembre del 2019 a seguito della denuncia di furto in appartamento sporta da una anziana signora alla quale fu sottratta ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 18 febbraio 2022) Concluse le indagini del personale del Commissariato di Martina Franca, coordinate dalla Procura della Repubblica di Taranto, per individuare i responsabili die di spaccio di droga, avvenuti nel comune della Valle d’Itria ancheil periodo di “” dovuto all’emergenza sanitaria. Gli investigatori, raccolti numerosi elementi probatori a carico di 14, hanno notificato loro il provvedimento di avviso conclusione indagini in quanto ritenuti presunti responsabili a vario titolo di furto in appartamento, rapina e spaccio di sostanze stupefacenti (due per furto in abitazione e rapina e 12 di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso). L’attività d’indagine è partita nel dicembre del 2019 a seguito della denuncia di furto in appartamento sporta da una anziana signora alla quale fu sottratta ...

