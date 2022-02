Eto’o perde la causa | obbligato al riconoscimento e mantenimento dell’ottava figlia

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo un processo durato 4 anni, Samueldovrà riconoscere Erika do Rosario come suabiologica, a pronunciarsi in merito allail tribunale di Madrid. Adesso l’ex calciatore camerunese dovrà corrispondere unmensile di 1.400 euro all’ultima, nata dal rapporto con Adileusa do Rosario. La madre aveva raccontato la reazione dell’ex calciatore al quotidiano ABC: “Quando gli ho detto che ero incinta, ha risposto che ero come tutte le f***e che vanno in cerca calciatori, che ero una p*****a e che se non avessi abortito, l’avrebbe scoperto. Ero innamorata di lui e pensavo che si sarebbe comportato meglio con me”.è padre di ben otto figlie: Annie, Etienne, Junior, Sona, Sienna, Lynn, Maelle e ora Erika. SportFace.