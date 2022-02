"Dove hanno piazzato l'autobomba". Forte esplosione a Donetsk, ora è caos: guerra inevitabile? | Video (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una Forte esplosione è avvenuta a Donetsk. A provocarla una autobomba posizionata a poche decine di metri dal palazzo del governo dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. La notizia è stata riferita dai separatisti filo-russi ed è poi stata confermata da diversi Video rilanciati in rete dai media internazionali. Altro segnale che la tensione è sempre più alta. Nel frattempo il ministero della Difesa ucraino ha denunciato 60 violazioni del cessate il fuoco nelle ultime 24 ore da parte dei separatisti filo-russi nella regione del Donbass. La situazione è stata descritta in costante “deterioramento” da Vladimir Putin, che però ha aggiunto di essere pronto alle trattative con gli Stati Uniti e con la Nato sui massimi a medio e corto raggio e sulla trasparenza militare in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Unaè avvenuta a. A provocarla unaposizionata a poche decine di metri dal palazzo del governo dell'autoproclamata Repubblica popolare di. La notizia è stata riferita dai separatisti filo-russi ed è poi stata confermata da diversirilanciati in rete dai media internazionali. Altro segnale che la tensione è sempre più alta. Nel frattempo il ministero della Difesa ucraino ha denunciato 60 violazioni del cessate il fuoco nelle ultime 24 ore da parte dei separatisti filo-russi nella regione del Donbass. La situazione è stata descritta in costante “deterioramento” da Vladimir Putin, che però ha aggiunto di essere pronto alle trattative con gli Stati Uniti e con la Nato sui massimi a medio e corto raggio e sulla trasparenza militare in ...

Ultime Notizie dalla rete : Dove hanno Covid, 5 milioni di italiani ancora senza vaccino: tutte le cifre ufficiali Sono 5 milioni gli italiani al di sopra dei 5 anni che non hanno ancora ricevuto alcuna dose di vaccino anti - Covid. Quelli over 50 sono invece 1,3 milioni. ... La fascia di età dove sono più numerosi i ...

'Alcarràs', l'Orso d'Oro arriva in Italia ... 'Alcarràs' racconta dei Solé, tre generazioni che hanno sempre trascorso l'estate nella loro ... 'Incredible But True' ( Incroyable mais vrai ), dove la coppia non più giovane Alain e Marie (...

Dove è stato girato il film “Elvis” con Tom Hanks SiViaggia I traguardi di Perseverance in un anno di permanenza su Marte Per tornare al cratere Jezero, tuttavia, le avventure marziane di Perseverance hanno preso una svolta inaspettata quasi subito, a partire da dove il rover ha toccato terra il 18 febbraio 2021. "In ...

Attivisti per il clima uccisi e perseguitati: «Ma le loro idee non sono morte» Tanti, troppi attivisti non hanno più voce per parlare. Questo succede soprattutto dove ancora si lotta per i diritti fondamentali ma, usando le parole di Disha Ravi, «la giustizia climatica non ...

