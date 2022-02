Covid – I Dpcm di Conte erano illegittimi | conferma da Pisa 

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 febbraio 2022)– Idi: laarriva anche dal Tribunale di Pisa – di Fabrizio Giulimondi (da Lab Parlamento) “La delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 31.1.2020 è illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto non è rinvenibile alcuna fonte avente forza di legge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario”. E’ quanto si legge in uno stralcio di una illuminata e fondamentale sentenza del Tribunale penale di Pisa, in composizione monocratica (n. 1842 dell’ 8.11.2021), le cui motivazioni depositate in queste ore vogliamo mettere a disposizione dei nostri lettori. La tesi relativa ...