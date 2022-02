Covid e capienze: lo stadio Friuli torna al 75 per cento, il Carnera al 60 (Di venerdì 18 febbraio 2022) "Ora basterà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, un'operazione che non dovrebbe richiedere più di due giorni", ha fatto sapere il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali. Già in ... Leggi su messaggeroveneto.gelocal (Di venerdì 18 febbraio 2022) "Ora basterà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, un'operazione che non dovrebbe richiedere più di due giorni", ha fatto sapere il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali. Già in ...

Advertising

messveneto : Covid e capienze: lo stadio Friuli torna al 75 per cento, il Carnera al 60 - ggjaki84 : @kiki_la_bulla @ares982 @chrischirp scopi. Non più bollettini giornalieri, GP illimitato con terza dose, nessuna li… - Marinaliberals : RT @PeregoDaniele: Al grido di Covid o non Covid, meglio continuare con: Mascherine Distanziamento Green pass Capienze ridotte Ecc. Quante… - PeregoDaniele : Al grido di Covid o non Covid, meglio continuare con: Mascherine Distanziamento Green pass Capienze ridotte Ecc. Q… - Cat08614891 : #covid Bassetti è sempre stato contro le mascherine, contro i tamponi, contro il tracciamento, contro la diminuz… -