Ciclismo, Tour des Alpes Maritimes et du Var: nella prima frazione Caleb Ewan si impone in volata su Turgis, 4° Vendrame (Di venerdì 18 febbraio 2022) Caleb Ewan (Lotto Soudal) ha vinto in volata la prima tappa del Tour des Alpes-Maritimes et du Var, corsa francese giunta alla sua 54esima edizione. 176 km da Saint Raphaël a La Seyne-sur-Mer hanno fatto da palcoscenico ad un segmento piuttosto vivace che si è risolto come da programma allo sprint. Quattro fuggitivi della prima ora si sono lanciati in avanscoperta mollando il colpo quando mancavano 14 km all'arrivo. Duemila metri dopo il lussemburghese Kevin Geniets ha provato a salutare la compagnia rendendosi protagonista di un attacco solitario sul GPM di Cote du Mai che non ha sortito esiti, mentre il gruppo si sfilacciava perdendo elementi di spicco come Peter Sagan. Negli ultimi chilometri si sono formati i trenini dei velocisti con la Lotto ...

