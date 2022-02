Bobo Craxi: "Tangentopoli? Una guerra che ha travolto per sempre tutta la mia vita" (Di venerdì 18 febbraio 2022) di Antonello Sette Bobo Craxi sono passati trenta anni e un giorno dall'arresto di Mario Chiesa. Accolsi al Palatino suo padre, che era ospite dell'Istruttoria di Giuliano Ferrara, reduce dalle ... Leggi su globalist (Di venerdì 18 febbraio 2022) di Antonello Settesono passati trenta anni e un giorno dall'arresto di Mario Chiesa. Accolsi al Palatino suo padre, che era ospite dell'Istruttoria di Giuliano Ferrara, reduce dalle ...

