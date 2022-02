(Di venerdì 18 febbraio 2022) "in collaborazione con AESAS Associazione Nazionale Imprese Ambientali Brasiliane e con Profonanpe Organizzazione no profit Peruviana è impegnata nell'avvio di un articolato e duraturo ...

Advertising

Affaritaliani : Aziende RemTech Expo a supporto risanamento ambientale Perù -

Ultime Notizie dalla rete : Aziende RemTech

askanews

...Expo Hub Tecnologico Ambientale". Lo evidenzia Silvia Paparella, general manager diExpo."Tra gli stakeolders Italiani ed internazionali coinvolti per l occasione, sono intervenute ...... a un convegno organizzato nell'ambito della fiera. Sono rimasto fortemente e positivamente ...lavorerà al progetto - spiega il sindaco Fabbri - un centro accogliente e attrattivo per le...Roma, 18 feb. (askanews) - "RemTech Expo in collaborazione con AESAS Associazione Nazionale Imprese Ambientali Brasiliane e con Profonanpe Organizzazione no profit Peruviana è impegnata nell ...