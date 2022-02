Ariete, fuori ”Specchio” dal 25 febbraio: il primo album della cantautrice (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dal 25 febbraio disponibile Specchio, il primo album di Ariete: la cantautrice portavoce della Generazione Z. Ariete, Specchio: il primo album a partire dal 25 febbraio Esce venerdì 25 febbraio “Specchio”; il primo album di Ariete disponibile su tutte le piattaforme digitali. Specchio di Ariete contiene 11 tracce che segnano il suo ritorno dopo il successo dei due EP del 2020 “Spazio” e “18 anni”. “Specchio” è un disco in cui emerge un atteggiamento più consapevole e maturo dell’artista. Semplicità, schiettezza e sincerità sono la colonna ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dal 25disponibile, ildi: laportavoceGenerazione Z.: ila partire dal 25Esce venerdì 25”; ildidisponibile su tutte le piattaforme digitali.dicontiene 11 tracce che segnano il suo ritorno dopo il successo dei due EP del 2020 “Spazio” e “18 anni”. “” è un disco in cui emerge un atteggiamento più consapevole e maturo dell’artista. Semplicità, schiettezza e sincerità sono la colonna ...

badliar__ : no vabbè il 25 ho l'aereo e ascolterò il nuovo album di ariete in volo guardando fuori dal finestrino sto già piangendo - camillastreet : SPECCHIO L’ALBUM DI ARIETE FUORI IL 25/02 IMPAZZISCO - ptheitalianpal : il mio essere ariete mi etichetta come drama queen o overdramatic e sì, lo sono. mi sento tagliata fuori ma allo st… - ANTEO17 : RT @CarloMossa: @erretti42 SACROSANTE PAROLE niente da obiettare così l'attacco è perfetto,dal di fuori la CASTA con la testa d'ariete il C… - CarloMossa : @erretti42 SACROSANTE PAROLE niente da obiettare così l'attacco è perfetto,dal di fuori la CASTA con la testa d'ari… -