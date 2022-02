Anticipazioni Amici 21 Daily, puntata di oggi 18 febbraio 2022: le ultime news (Di venerdì 18 febbraio 2022) Anticipazioni Amici 21: cosa accadrà nella puntata di oggi 18 febbraio 2022? Tutto è pronto per un nuovo Daily nella scuola più amata d’Italia: stanno per tornare tutti i ragazzi, cantanti e ballerini, e anche i vari professori. Ma cosa è accaduto ieri? Le situazioni continueranno anche oggi? Scopriamolo insieme! Anticipazioni Amici 21: cosa è accaduto nella scorsa puntata? Nel Daytime di ieri, 17 febbraio 2022, c’è stato il chiarimento tra Raimondo Todaro e Nunzio. Sembra andare tutto per il meglio, ma il professore chiede al ragazzo di improvvisare: via all’esibizione, che però non lascia soddisfatto il docente. Nunzio rientra poi in casetta e, dopo qualche ora, il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 febbraio 2022)21: cosa accadrà nelladi18? Tutto è pronto per un nuovonella scuola più amata d’Italia: stanno per tornare tutti i ragazzi, cantanti e ballerini, e anche i vari professori. Ma cosa è accaduto ieri? Le situazioni continueranno anche? Scopriamolo insieme!21: cosa è accaduto nella scorsa? Nel Daytime di ieri, 17, c’è stato il chiarimento tra Raimondo Todaro e Nunzio. Sembra andare tutto per il meglio, ma il professore chiede al ragazzo di improvvisare: via all’esibizione, che però non lascia soddisfatto il docente. Nunzio rientra poi in casetta e, dopo qualche ora, il ...

Advertising

CorriereCitta : Anticipazioni Amici 21 Daily, puntata di oggi 18 febbraio 2022: le ultime news - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 17 febbraio 2022 #Docnelletuemani #FoscaInnocenti #Grey’sanatomy #L’amic… - ParliamoDiNews : Il paradiso delle signore 6: Tina e Sandro torneranno a Londra? Anticipazioni #Docnelletuemani #FoscaInnocenti… - ParliamoDiNews : Doc nelle tue mani 2, anticipazioni sesta puntata 24 febbraio 2022 #Docnelletuemani #FoscaInnocenti #Grey’sanatomy… - ParliamoDiNews : Love is in the air: anticipazioni 18 febbraio 2022, trama puntata #Docnelletuemani #FoscaInnocenti #Grey’sanatomy… -