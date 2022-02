“Alessandro Cattelan: Una semplice domanda”: il docu-show arriva su Netflix (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Alessandro Cattelan: Una semplice domanda”, il docu-show Netflix suddiviso in 6 episodi, prodotto da Fremantle, di cui Cattelan è autore e protagonista, arriva dal 18 marzo su Netflix. Da dove nasce l’idea di questo show? L’idea che ha dato origine a questo programma è di una tenerezza infinita e nasce, in una sera d’estate, dalla risposta ad una domanda che la figlia di Cattelan, Nina, rivolge al conduttore: -Papà, come si fa ad essere felici? -Sai, essere felici…ero convinto di sapere qualcosa sulla felicità. Ho una bella famiglia, sono in salute, ho un bel lavoro, dovrei sapere che cosa sia la felicità. E allora perché mi ha messo in crisi quella che in ... Leggi su zon (Di venerdì 18 febbraio 2022) “: Una”, ilsuddiviso in 6 episodi, prodotto da Fremantle, di cuiè autore e protagonista,dal 18 marzo su. Da dove nasce l’idea di questo? L’idea che ha dato origine a questo programma è di una tenerezza infinita e nasce, in una sera d’estate, dalla risposta ad unache la figlia di, Nina, rivolge al conduttore: -Papà, come si fa ad essere felici? -Sai, essere felici…ero convinto di sapere qualcosa sulla felicità. Ho una bella famiglia, sono in salute, ho un bel lavoro, dovrei sapere che cosa sia la felicità. E allora perché mi ha messo in crisi quella che in ...

Advertising

NetflixIT : Il calcio d’inizio di #UnaSempliceDomanda non poteva che darlo Roberto Baggio. La nuova serie di Alessandro Cattela… - SerieTvserie : Roberto Baggio: la clip in anteprima da Alessandro Cattelan: Una Semplice Domanda (Video) - tvblogit : Roberto Baggio: la clip in anteprima da Alessandro Cattelan: Una Semplice Domanda (Video) - Luxgraph : Baggio e il docu-show “Alessandro Cattelan: una semplice domanda” - VoceSpettacolo : ALESSANDRO CATTELAN: BUON COMPLEANNO ROBERTO BAGGIO -