Ruby ter | la difesa di Berlusconi si affida a un geometra Lo sconosciuto Trombini riciccia la favola del Silvio generoso

(Di giovedì 17 febbraio 2022) A difendere davanti ai giudici, accusato di corruzione di testimoni, ieri è stato il suo immobiliarista, ilRoberto. La tesi è sempre quella che il Cav sarebbe rimasto vittima della sua eccessiva generosità, davanti alla quale ci sarebbe stato chi se ne approfittava. Una testimonianza voluta dalladell’ex premier e che ieri è stata al centro dell’udienza del processo denominatoter. Il leader di Forza Italia è accusato insieme ad altri 28 imputati, tra cui molte ex olgettine, con l’ipotesi che avrebbe comprato con soldi e regali milionari il silenzio o la reticenza delle ragazze nei due precedenti dibattimenti sul caso, la minore prima spacciata come nipote dell’allora presidente egiziano Hosni Mubarak e che poi è ...

Lo afferma il geometra Roberto Trombini, libero professionista che lavora da 32 anni con l'ex premier, sentito come testimone nel processoin corso a Milano. Convocato dalla difesa di ...Lo ha raccontato, testimoniando nel processo milanese sul caso, il geometra Roberto Trombini, "project manager" che, come ha spiegato il professionista, si occupa "delle proprietà ...A difendere davanti ai giudici il Cavaliere, accusato di aver corrotto i testimoni del caso Ruby, è stato il suo immobiliarista.“Avevo trovato una casa a Giovanna Rigato (ex Olgettina, imputata per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza, ma anche per tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi, nda). Lo ...